Одесситка перерезала детям горло - подробности

Оксана Плачкова, подозреваемая в убийстве. Фото: Одесская жизнь

Полиция Болгарии подозревает 32-летнюю Оксану Плачкову, беженку из Одесской области, в убийстве своих детей. Тела пятилетней дочери и одиннадцатилетнего сына обнаружил муж подозреваемой по возвращении домой.

Об этом сообщает Одесская жизнь.

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Подробности дела

Муж подозреваемой находился на подработках в Софии, когда произошла трагедия. После убийства женщина бродила по улицам села Вакарел, где она жила с семьей, с веревкой, на которой она хотела повеситься. Именно тогда ее и задержали правоохранители. Оксана Плачкова является главной подозреваемой, но не единственной, поскольку в доме, где произошла трагедия, арендовали жилье много людей.

Психическое состояние подозреваемой

Врач-психиатр, который разговаривал с женщиной после задержания, сообщил, что по ее мнению, она и дети должны были умереть, чтобы не быть обузой для кого-то. При этом мать не воспринимала детей как самостоятельных индивидуумов и считала их продолжением себя, поэтому и лишила жизни. Сейчас украинка помещена в психиатрическое отделение медицинского института МВД в Софии для проведения дополнительного обследования.

Напомним, недавно мы писали о трупе малыша в морозилке. А также об издевательствах солдата над ребенком.