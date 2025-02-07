Одеситка перерізала дітям горло - подробиці

Оксана Плачкова, підозрювана у вбивстві. Фото: Одеське життя

Поліція Болгарії підозрює 32-річну Оксану Плачкову, біженку з Одеської області, у вбивстві своїх дітей. Тіла п'ятирічної доньки та одинадцятирічного сина виявив чоловік підозрюваної після повернення додому.

Про це повідомляє Одеське життя.

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Подробиці справи

Чоловік підозрюваної перебував на підробітках у Софії, коли сталася трагедія. Після вбивства жінка блукала вулицями села Вакарел, де вона жила із сім’єю, із мотузкою, за допомогою якої планувала вчинити самогубство. Саме тоді її й затримали правоохоронці. Оксана Плачкова хоча і є головною підозрюваною, але не єдиною, оскільки у будинку, де сталася трагедія, орендували житло багато людей.

Психічний стан підозрюваної

Лікар-психіатр, який розмовляв з жінкою після затримання, повідомив, що на її думку, вона та діти повинні були померти, щоб не бути тягарем для когось. При цьому мати не сприймала дітей як самостійних індивідуумів та вважала їх продовженням себе, тому й позбавила життя. Наразі українка поміщена до психіатричного відділення медичного інституту МВС в Софії для проведення додаткового обстеження.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про труп малечі в морозильці. А також про знущання солдата над дитиною.