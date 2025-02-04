В Одессе спрятали труп малыша в морозильник

Избрание меры пресечения в суде. Фото: Главное управление полиции в Одесской области

Годовалый малыш получил термические ожоги тела, после чего терял сознание и не мог дышать. Но его мать и сожитель не обратились за помощью к врачам, а оставили ребенка умирать, после чего спрятали труп в морозильной камере.

Об этом сообщило Главное Управление Национальной полиции в Одесской области.

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Детали дела

Малыш жил со старшей на год сестренкой, 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем. Примерно в январе из-за недосмотра матери мальчик получил термические ожоги тела, но взрослые не обратились к врачам, а после смерти малыша положили его тело в морозильную камеру. Правоохранители нашли труп ребенка и направили дело в суд.

Мера пресечения

Суд оставил подозреваемых под стражей на 60 суток. Нерадивых родителей обвиняют по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности лица, которое находилось в опасном для жизни состоянии и было лишено возможности принять меры к самосохранению из-за малолетства). Кроме того, женщину обвиняют по 166 статье УК - злостное невыполнение родительских обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия. А ее сожителя еще и в надругательстве над телом умершего (ч. 1 ст. 297 УКУ).

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