Инвалидность за 8 тысяч - Одесская прокуратура открыла дело

Подозреваемый по делу после задержания. Фото: Одесская областная прокуратура

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

57-летний одессит предлагал мужчинам помочь в оформлении фиктивной инвалидности за 8 тысяч долларов. Однако правоохранители его разоблачили, из-за чего дельцу грозит штраф от 34 до 93,5 тысячи гривен, или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

Одессит, пользуясь своими связями среди должностных лиц городских и областных клинических больниц, предложил военнообязанному "решить вопрос" о получении медицинских документов, необходимых для установления группы инвалидности. За такую услугу мужчина просил 8 тысяч долларов. Правоохранители задержали дельца во время получения первой части взятки — 6 500 долларов США и сейчас устанавливают всех участников, причастных к схеме незаконного заработка.

Какое наказание грозит

На мужчину открыли дело по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, а именно получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. За это ему грозит штраф от 34 до 93,5 тысячи гривен, или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, недавно мы также писали о юристе, который вывозил мужчин в Молдову. А также о киевском чиновнике, которого будут судить за ремонт парка.