Інвалідність за 8 тисяч - Одеська прокуратура відкрила справу

Підозрюваний у справі після затримання. Фото: Одеська обласна прокуратура

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

57-річний одесит пропонував чоловікам допомогти в оформленні фіктивної інвалідності за 8 тисяч доларів. Проте правоохоронці його викрили, через що ділку загрожує штраф від 34 до 93,5 тисячі гривень, або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

Одесит, користуючись своїми зв’язками серед посадовців міських та обласних клінічних лікарень, запропонував військовозобов’язаному "вирішити питання" щодо отримання медичних документів, необхідних для встановлення групи інвалідності. За таку послугу чоловік просив 8 тисяч доларів. Правоохоронці затримали ділка під час отримання першої частини хабаря — 6 500 доларів США та наразі встановлюють всіх учасників, причетних до схеми незаконного заробітку.

Яке покарання загрожує

На чоловіка відкрили справу за ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. За це йому загрожує штраф від 34 до 93,5 тисячі гривень, або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Нагадаємо, нещодавно ми також писали про юриста, який вивозив чоловіків у Молдову. А також про київського чиновника, якого судитимуть за ремонт парка.