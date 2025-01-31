Одессит хотел переправить за границу двух военнообязанных

Задержаны перевозчик и пассажиры. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

36-летний сотрудник общественной организации, которая предоставляет украинцам юридическую помощь и занимается противодействием коррупции, пытался помочь двум военнообязанным украинцам нелегально пересечь границу. Правоохранители задержали мужчину и открыли уголовное производство.

Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

Мужчина обещал доставить своих "клиентов" до украинско-молдавской границы и пересадить на лодку, указав направление движения в обход пунктов пропуска и нарядов. За такую услугу жители Волынской и Одесской областей должны были заплатить по 10 тысяч долларов. Пассажиры заказали "поездку за границу" в мессенджере, где анонимный администратор заверил их, что организует безопасную перевозку.

Открыли дела

На перевозчика правоохранители открыли уголовное производство по статье 332-й УК Украины, за что ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. На пассажиров направили дело по ст. 204-1 КУоАП, то есть "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", за что они могут получить административный арест на 15 суток и штраф в размере, который определит суд.

Напомню, недавно мы писали о винничанине, который пытался вывезти трех одесситов. А также о мужчинах которые хотели убежать в Приднестровье.