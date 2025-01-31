Одести хотів переправити за кордон двох військовозобов'язаних

Затримані перевізник та пасажири. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

36-річний співробітник громадської організації, яка надає українцям юридичну консультацію та займається протидією корупції намагався допомогти двом військовозобов’язаним українцям нелегально перетнути кордон. Правоохоронці затримали чоловіка та відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

Чоловік обіцяв доставити своїх "клієнтів" до українсько-молдовського кордону та пересадити на човен, вказавши напрямок руху в обхід пунктів пропуску та нарядів. За таку послугу мешканці Волинської та Одеської областей мали заплатити по 10 тисяч доларів. Пасажири замовили "поїздку за кордон" в месенджері, де анонімний адміністратор запевнив їх, що організує безпечне перевезення.

Відкрили справи

На перевізника правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статею 332-ю КК України, за що йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. На пасажирів скерували справу за ст. 204-1 КупАП, тобто "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", за що вони можуть отримати адміністративний арешт на 15 діб та штраф у розмірі, який визначить суд.

Нагадаю, нещодавно ми писали про вінничанина, який намагався вивезти трьох одеситів. А також про чоловіків які хотіли втекти до Придністров’я.