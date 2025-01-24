Прикордонники припинили спробу нелегального переправлення через кордон у Могилів-Подільському районі

Вилучений човен та затримані чоловіки. Фото: ДПСУ

Мешканець вінницької області вирішив заробити, розробивши схему переправлення ухилянтів. Серед клієнтів виявились, троє одеситів кожен із яких заплатив по 14 тис доларів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Деталі схеми

56-річний мешканець Вінницької області організував схему незаконного перетину кордону. Чоловік придбав надувний човен і мав намір на ньому перевозити через річку Дністер військовозобов'язаних до Молдови. Клієнтів шукали через знайомих, щоб не привертати увагу правоохоронних органів. Скористатися його послугами погодилися, троє одеситів, які заплатили по 14 тисяч доларів кожен. Однак у процесі транспортування все пішло не за планом. Організатора та його клієнтів затримали співробітники прикордонної служби України.

Що загрожує

Всім військовозобов'язаним громадянам України працівники прикордонної служби виписали протоколи про порушення за ст. 204-1 КУпАП (Незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України). Їм загрожує накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративного арешту на строк до п'ятнадцяти діб.

Що ж до організатора схеми, то йому повідомили про підозру за ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Відповідно до цієї статті йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, на Львівщині засудили водія вантажівки, який хотів за гроші вивезти ухилянта за кордон

Також ми писали про те, що нацполіція викрала десяток схем з незаконного перетину державного кордону.