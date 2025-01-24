Пограничники пресекли попытку нелегальной переправки через границу в Могилев-Подольском районе

Изъятая лодка и задержанные мужчины. Фото: ГПСУ

Житель винницкой области решил заработать, разработав схему переправки уклонистов. Среди клиентов оказались трое одесситов каждый из которых заплатил по 14 тыс долларов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Детали схемы

56-летний житель Винницкой области организовал схему незаконного пересечения границы. Мужчина приобрел надувную лодку и намеревался на ней перевозить через реку Днестр военнообязанных в Молдову. Клиентов искали через знакомых, чтобы не привлекать внимание правоохранительных органов. Воспользоваться его услугами согласились трое одесситов, которые заплатили по 14 тысяч долларов каждый. Однако в процессе транспортировки все пошло не по плану: организатора и его клиентов задержали сотрудники пограничной службы Украины.

Что грозит

Всем военнообязанным гражданам Украины работники пограничной службы выписали протоколы о нарушении по ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Им грозит наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или административного ареста на срок до пятнадцати суток.

Что касается организатора схемы, то ему сообщили о подозрении по ст. 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Согласно этой статье ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, на Львовщине осудили водителя грузовика, который хотел за деньги вывезти уклониста за границу

Также мы писали о том, что нацполиция раскрыла десяток схем по незаконному пересечению государственной границы.