Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Винничанин пытался вывезти трех одесситов за границу arrow

Винничанин пытался вывезти трех одесситов за границу

24 января 2025 18:41
Рвачова Анастасия - редактор
Пограничники пресекли попытку нелегальной переправки через границу в Могилев-Подольском районе
Изъятая лодка и задержанные мужчины. Фото: ГПСУ
Рвачова Анастасия - редактор

Житель винницкой области решил заработать, разработав схему переправки уклонистов. Среди клиентов оказались трое одесситов каждый из которых заплатил по 14 тыс долларов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Читайте также:

Детали схемы

56-летний житель Винницкой области организовал схему незаконного пересечения границы. Мужчина приобрел надувную лодку и намеревался на ней перевозить через реку Днестр военнообязанных в Молдову. Клиентов искали через знакомых, чтобы не привлекать внимание правоохранительных органов. Воспользоваться его услугами согласились трое одесситов, которые заплатили по 14 тысяч долларов каждый. Однако в процессе транспортировки все пошло не по плану: организатора и его клиентов задержали сотрудники пограничной службы Украины.

Что грозит

Всем военнообязанным гражданам Украины работники пограничной службы выписали протоколы о нарушении по ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Им грозит наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или административного ареста на срок до пятнадцати суток.

Что касается организатора схемы, то ему сообщили о подозрении по ст. 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Согласно этой статье ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, на Львовщине осудили водителя грузовика, который хотел за деньги вывезти уклониста за границу

Также мы писали о том, что нацполиция раскрыла десяток схем по незаконному пересечению государственной границы.

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

19:15 Метро на Троещину — Бахматов поразил суммой расходов на проект

19:02 Долги за коммуналку — за какую сумму конфискуют жилье в 2025 году

18:41 Винничанин пытался вывезти трех одесситов за границу

18:34 Горячие скидки на продукты — в каких супермаркетах дешевле на 50%

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:30 На Львовщине курсантка помогала ФСБ и готовила удар по казармам

18:25 Из-за взрыва в Одесской области погиб мужчина — что известно

18:10 Тысяча Зеленского через Укрпочту — как оформить помощь

18:06 В МИД отреагировали на требование РФ не брать Украину в НАТО

18:02 Наркотики по почте — житель Одесчины наладил прибыльный бизнес

19:15 Метро на Троещину — Бахматов поразил суммой расходов на проект

19:02 Долги за коммуналку — за какую сумму конфискуют жилье в 2025 году

18:41 Винничанин пытался вывезти трех одесситов за границу

18:34 Горячие скидки на продукты — в каких супермаркетах дешевле на 50%

18:30 На Львовщине курсантка помогала ФСБ и готовила удар по казармам

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:25 Из-за взрыва в Одесской области погиб мужчина — что известно

18:10 Тысяча Зеленского через Укрпочту — как оформить помощь

18:06 В МИД отреагировали на требование РФ не брать Украину в НАТО

18:02 Наркотики по почте — житель Одесчины наладил прибыльный бизнес

17:54 В Харькове произошел "прилет" беспилотника в частном секторе

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Text

21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать