Пытался изнасиловать девушку и украл личные вещи

Полицейская и горожанка общаются. Фото: иллюстративное / ГУНП в Николаевской области

В Еланке Николаевской области мужчина пытался изнасиловать местную жительницу, но та не растерялась и смогла убежать. Однако в руках нападающего, который оказался еще и рецидивистом, остались все ее личные вещи.

Об этом сообщает ГУНП в Николаевской области.

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Подробности дела

36-летний житель Николаевщины догнал на улице 21-летнюю девушку, схватил ее за верхнюю одежду, толкнул и пытался изнасиловать. К счастью, пострадавшей удалось убежать, но в руках нападающего остался ее мобильный телефон и другие личные вещи. Пострадавшая обратилась в полицию, которая задержала подозреваемого и выяснила, что он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Какое наказание грозит

Правоохранители открыли производство сразу по двум делам: ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 152 УК Украины "Покушение на изнасилование" и ч. 4 ст. 185 УКУ, а именно "Кража, совершенная в условиях военного положения". Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали об одесситках, которые поджигали авто на заказ. А также о мошеннице, которая продавала топливо по сниженным ценам.