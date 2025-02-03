Намагався зґвалтувати дівчину та вкрав особисті речі

Поліцейська та містянка спілкуються. Фото: ілюстративне / ГУНП в Миколаївській області

У Єланці Миколаївської області чоловік намагався зґвалтувати місцеву мешканку, але та не розгубилася та змогла втекти. Проте в руках нападника, який виявився ще й рецидивістом, залишились усі її особисті речі.

Про це повідомляє ГУНП в Миколаївській області.

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Подробиці справи

36-річний мешканець Миколаєвщини наздогнав на вулиці 21-річну дівчину, схопив її за верхній одяг, штовхнув та намагався зґвалтувати. На щастя, постраждалій вдалось втекти, але в руках нападника залишився її мобільний телефон та інші особисті речі. Постраждала звернулася до поліції, яка затримала підозрюваного та з’ясувала, що він вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Яке покарання загрожує

Правоохоронці відкрили провадження одразуза двома справами: ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 152 КК України "Замах на зґвалтування" та ч. 4 ст. 185 ККУ, а саме "Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану". Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеситок, що підпалювали авто на замовлення. А також про шахрайку, яка продавала паливо за зниженими цінами.