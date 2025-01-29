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Підпалювали авто на замовлення — поліція затримала двох одеситок

29 січня 2025 17:40
Чекарьова Марія - редактор
В Одесі двоє подруг на замовлення підпалили один автомобіль і планували знищити другий
Автомобіль після підпалу. Фото: ГУНП в Одеській області
Чекарьова Марія - редактор

В Одесі поліцейські викрили двох дівчат, які на замовлення підпалювали автомобілі. Фігурантки встигли спалити один кросовер і готувалися до другого підпалу.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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За даними правоохоронців, 17-річну дівчину, яка шукала "легкого" заробітку в одному з каналів телефонного месенджера, завербували для здійснення підпалів. За грошову винагороду вона мала знищувати військові та поліцейські автівки, а також будь-які транспортні засоби за умови, якщо позначить їх, наклеївши білий хрест. До співпраці фігурантка залучила свою 18-річну подругу.

Під час комендантської години вони облили легкозаймистою речовиною та підпалили припаркований біля будинку автомобіль Kia. Процес підпалу подруги зафільмували на телефон, аби надіслати як відеозвіт куратору.

Пожежу загасили вогнеборці та повідомили про цей інцидент поліції. Невдовзі підпалювачок затримали правоохоронці. Зловмисниці спіймалися на гарячому: коли збиралися спалити ще один цивільний автомобіль Renault. У затриманих вилучили паливно-мастильні матеріали, запальничку, липку стрічку, мобільні телефони та інші речові докази.

За умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України) дівчатам загрожує до десяти років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у грудні минулого року одесит підпалив автоцистерну. За словами порушника, вантажівку він вирішив знищити, тому що та псувала йому краєвид із вікна.

Також ми повідомляли, що наприкінці грудня в Миколаєві підпалили синагогу. На думку представників єврейської громади, цей злочин могли вчинити через національну або релігійну ненависть.

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