У Миколаєві кинули коктейль Молотова у синагогу, подробиці

У Миколаєві підпалили синагогу. Фото: Нацполіція

Вночі невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішшю у будівлю місцевої синагоги. Поліція почала провадження за статтею про хуліганство. Єврейська громада вважає, що йдеться про набагато серйозніший злочин.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Миколаївській області та в Об'єднаній єврейській громаді України у вівторок, 31 грудня.

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Що сталося

Пляшку кинули у фасад молитовного будинку. Зайнялися двері, але вогонь оперативно загасив охоронець. Правоохоронці вивчають записи з камер відеоспостереження й встановлюють причетних до злочину.

Поліція попередньо кваліфікувала подію як хуліганство. Водночас єврейська громада вважає, що мав місце злочин за мотивами національної чи релігійної ненависті.

"Тут наявні всі ознаки порушення статті 161 КК України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками)", — заявили у громаді.

Нагадаємо, в Одесі почалося святкування Хануки. Також найбільшу в Європі ханукію встановили у Києві.