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В Николаеве подожгли синагогу — что известно

31 декабря 2024 14:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Николаеве бросили коктейль Молотова в синагогу, подробности
В Николаеве подожгли синагогу. Фото: Нацполиция
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Ночью неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание местной синагоги. Полиция начала производство по статье о хулиганстве. Еврейская община считает, что речь идет о более серьезном преступлении.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области и Объединенной еврейской общине Украины во вторник, 31 декабря.

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Бутылку бросили в фасад молитвенного дома. Загорелась дверь, но огонь оперативно погасил охранник. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают причастных к преступлению.

Полиция предварительно квалифицировала событие как хулиганство. В то же время еврейская община считает, что имело место преступление по мотивам национальной или религиозной ненависти.

"Здесь имеются все признаки нарушения статьи 161 УК Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков)", — заявили в общине.

Напомним, в Одессе началось празднование Хануки . Также крупнейшую в Европе ханукию установили в Киеве.

полиция Николаев поджог хулиганство евреи

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