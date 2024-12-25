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В Одесі запалили першу свічку Хануки — як це було, фото

25 грудня 2024 17:51
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі відсвяткували Хануку, фото
Святкування Хануки в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 25 грудня, на Приморському бульварі Одеси, запалили першу свічку менори. Вона символізує початок Хануки, одного з найважливіших єврейських релігійних і національних свят.

Журналісти Новини.LIVE побували на Приморському бульварі й побачили все на власні очі.

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На Приморському бульварі біля пам'ятника Дюку традиційно встановили менору, старовинний символ світла. Після прочитання молитви на ній запалили першу свічку. Наступні запалюватимуть щовечора протягом восьми днів. Зазвичай Ханука відзначається вдома, у родинному колі, але одеські юдеї вже не перший рік влаштовують святкування у середмісті. 

В Одесі запалили першу свічку Хануки — як це було, фото - фото 1
Святкування Хануки в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

"Головний принцип — небагато світла може подолати багато темряви. Світло поширюється, а темрява тікає — так це працює, це фізика. Кожен має свою особисту темряву і своє особисте світло. Але ми маємо одну спільну темряву, яку треба розігнати. Тому ми на вулиці, щоби закликати всіх робити більше світла", — говорить рабин Менахем-Мендл Вольф.

В Одесі запалили першу свічку Хануки — як це було, фото - фото 2
Рабин Менахем-Мендл Вольф. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Що відомо про Хануку

Ханука, також відома як Свято Вогню, — це важливий єврейський святковий період, що триває від 25-го кінцевого місяця Кіслева до 2-го місяця Тевета.

В Одесі запалили першу свічку Хануки — як це було, фото - фото 3
Святкування Хануки в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Ханука має своє коріння у події, що сталася в Єрусалимі в II столітті до н.е. Під час повстання Маккавеїв восьмеро братів та їх батько визволили храм від імперії Селевкідів. Юдеї вірять, що після визволення в храмі знайшли лише одну свічку, якої вистачило б на один день. Однак вона горіла вісім днів, доки не було виготовлено новий запас оливи.

В Одесі запалили першу свічку Хануки — як це було, фото - фото 4
Святкування Хануки в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Основна традиція Хануки — запалення свічок на спеціальному свічнику, який називається менора або ханукія. Кожного дня свята запалюється одна свічка, додаючи світла та віри.

В Одесі запалили першу свічку Хануки — як це було, фото - фото 5
Святкування Хануки в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Нагадаємо, у Києві сьогодні встановили найбільшу в Європі ханукію. Також сьогодні християни відзначають Різдво.

Одеса євреї Новини Одеси юдеї свято Ханука

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