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В Одессе зажгли первую свечу Хануки — как это было, фото

25 декабря 2024 17:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе отпраздновали Хануку, фото
Празднование Хануки в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 25 декабря, на Приморском бульваре Одессы зажгли первую свечу меноры. Она символизирует начало Хануки, одного из важнейших еврейских религиозных и национальных праздников.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Приморском бульваре и увидели все своими глазами.

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На Приморском бульваре у памятника Дюку традиционно установили менору, старинный символ света. После прочтения молитвы на ней зажгли первую свечу. Следующие будут зажигать каждый вечер в течение восьми дней. Обычно Ханука отмечается дома, в кругу семьи, но одесские иудеи уже не первый год устраивают празднование в центре города.

В Одессе зажгли первую свечу Хануки — как это было, фото - фото 1
Празднование Хануки в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

"Главный принцип — немного света может преодолеть много тьмы. Свет распространяется, а тьма убегает — так это работает, это физика. Каждый имеет свою личную тьму и свой личный свет. Но мы имеем одну общую тьму, которую надо разогнать. Поэтому мы на улице, чтобы призывать всех делать больше света", — говорит раввин Менахем-Мендл Вольф.

В Одессе зажгли первую свечу Хануки — как это было, фото - фото 2
Раввин Менахем-Мендл Вольф. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

Что известно о Хануке

Ханука, также известная как Праздник Огня, — это важный еврейский праздничный период, продолжающийся от 25-го окончательного месяца Кислева до 2-го месяца Тевета.

В Одессе зажгли первую свечу Хануки — как это было, фото - фото 3
Празднование Хануки в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

Ханука имеет свои корни в произошедшем в Иерусалиме во II веке до н.э. Во время восстания Маккавеев восемь братьев и их отец освободили храм от империи Селевкидов. Иудеи верят, что после освобождения в храме нашли только одну свечу, которой хватило бы на один день. Однако она горела восемь дней, пока не был изготовлен новый запас масла.

В Одессе зажгли первую свечу Хануки — как это было, фото - фото 4
Празднование Хануки в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

Основная традиция Хануки — зажжение свечей на специальном подсвечнике, который называется менора или ханукия. Каждый день праздника зажигается одна свеча, придавая свет и веру.

В Одессе зажгли первую свечу Хануки — как это было, фото - фото 5
Празднование Хануки в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

Напомним, в Киеве сегодня установили крупнейшую в Европе ханукию. Также сегодня христиане отмечают Рождество.

Одесса евреи Новости Одессы иудеи праздник Ханука

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