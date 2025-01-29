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Поджигали авто на заказ — полиция задержала двух одесситок

29 января 2025 17:40
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В Одессе две подруги на заказ подожгли один автомобиль и планировали уничтожить второй
Автомобиль после поджога. Фото: ГУНП в Одесской области
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В Одессе полицейские разоблачили двух девушек, которые на заказ поджигали автомобили. Фигурантки успели сжечь один кроссовер и готовились ко второму поджогу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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По данным правоохранителей, 17-летнюю девушку, которая искала "легкого" заработка в одном из каналов телефонного мессенджера, завербовали для совершения поджогов. За денежное вознаграждение она должна была уничтожать военные и полицейские машины, а также любые транспортные средства при условии, если обозначит их, наклеив белый крест. К сотрудничеству фигурантка привлекла свою 18-летнюю подругу.

Во время комендантского часа они облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли припаркованный возле дома автомобиль Kia. Процесс поджога подруги сняли на телефон, чтобы отправить в качестве видеоотчета куратору.

Пожар потушили пожарные и сообщили об этом инциденте полиции. Вскоре поджигательниц задержали правоохранители. Злоумышленницы попались на горячем: когда собирались сжечь еще один гражданский автомобиль Renault. У задержанных изъяли горюче-смазочные материалы, зажигалку, липкую ленту, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

За умышленное повреждение чужого имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины) девушкам грозит до десяти лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. На данный момент продолжаются следственные действия.

Напомним, в декабре прошлого года одессит поджег автоцистерну. По словам нарушителя, грузовик он решил уничтожить, потому что тот портил ему вид из окна.

Также мы сообщали, что в конце декабря в Николаеве подожгли синагогу. По мнению представителей еврейской общины, это преступление могли совершить из-за национальной или религиозной ненависти.

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