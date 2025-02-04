В Одесі сховали труп малечі в морозильник

Обранння запобіжного заходу в суді. Фото: Головне управління поліції в Одеській області

Однорічний малюк отримав термічні опіки тіла, після чого втрачав свідомість та мав порушення дихання. Але його мати та співмешканець не звернулися за допомогою до лікарів, а залишили дитину помирати, після чого сховали труп у морозильній камері.

Про це повідомилло Головне Управління Національної Поліції в Одеській області.

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Деталі справи

Малюк жив зі старшою на рік сестричкою, 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем. Приблизно в січні через недогляд матері хлопчик отримав термічні опіки тіла, але дорослі не звернулися до лікарів, а після смерті малечі поклали її тіло до морозильної камери. Правоохоронці знайшли труп дитини та скерували справу до суду.

Запобіжний захід

Суд залишив підозрюваних під вартою на 60 діб. Недбалих батьків обвинувачують за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані і була позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство). Крім того, жінку обвинувачують за 166 статею ККУ — злісне невиконання батьківських обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. А її співмешканця ще й у нарузі над тілом померлого (ч. 1 ст. 297 ККУ).

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