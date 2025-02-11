Силовое задержании в Одессе - детали

ТЦ "Новый привоз". Фото иллюстративное: Государственная служба Украины по вопросам труда

В Одессе задержали мужчину и силой посадили его в микроавтобус. Рядом были люди в военной форме и полицейские, а прохожие женщины пытались вступиться за человека, которого тащили в машину.

Такое видео сегодня распространили социальными сетями.

Читайте также:

Подробности инцидента

Как видно из опубликованного в сети видео, один из людей в гражданском, который помогал полиции, имел при себе нож в чехле. Арест проводили полицейские, а рядом находились люди в военной форме, возможно ТЦК. Прохожие женщины пытались вступиться за человека, которого тащили в машину.

Напомним, недавно мы писали о мужчине который продавал гуманитарные машины, а также о беженке, которую подозревают в убийстве трех своих детей.