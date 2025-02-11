Незаконно сбывал автомобили в Одессе

Задержанный с полицией. Фото: главное управление национальной полиции в Одесской области

Мужчина ввозил на территорию Украины автомобили в упрощенном порядке, якобы на нужды воинских частей и благотворительных организаций. Однако потом продавал их на специализированных онлайн-сервисах.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

43-летний киевлянин, по упрощенной процедуре, под видом гуманитарки ввозил на территорию Украины машины из Европы, но потом их продавал. В Одессе подозреваемый назначил встречу одному из клиентов, на которой сбыл ему Audi и два Mitsubishi за 16 тысяч 100 долларов. При заключении сделки правоохранители задержали дельца и изъяли у него незаконно полученные деньги и только что проданные машины.

Какое наказание грозит

Полицейские задержали мужчину по подозрению в статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины (продажа товаров гуманитарной помощи, с целью получения прибыли, совершенном в значительном размере во время военного положения). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества. Суд избрал дельцу меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 605 тысяч гривен.

Напомню, мы писали о военном, который угрожал взорвать суд, а также о драке с матерью погибшего военного.