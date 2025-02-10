Военный угрожал взорвать суд в Одессе — какой приговор получил

Молоток судьи. Фото: LexInform

В Одессе судили военнослужащего, который солгал о заминировании помещения суда. Мужчина объяснил, что был пьян, когда звонил в полицию.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В октябре 2024 года военный сообщил в полицию о заминировании помещения Малиновского районного суда в Одессе. На место выехала следственно-оперативная группа. Четырехэтажное здание проверили, но взрывчатки не нашли.

В суде мужчина свою вину полностью признал и искренне раскаялся. Он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, когда позвонил в полицию и сообщил, что взорвет Малиновский районный суд Одессы. После этого, по словам обвиняемого, приехали сотрудники полиции и задержали его. На момент совершения уголовного преступления он был военнослужащим и находился в отпуске.

Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины признаки "легкой умственной отсталости со значительными нарушениями поведения, которые требуют ухода и лечебных мероприятий". Поэтому подтвердили, что мужчина не был способен в полной мере осознавать свои действия и руководить ими.

Приговор суда

Суд решил признать обвиняемого виновным. За это преступление ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Вместе с тем, мужчину в 2023 году также приговорили к условному наказанию за кражу денег и документов у своей сожительницы. Соответственно, по совокупности приговоров срок наказания составил 5 лет и один месяц тюрьмы.

Кроме того, суд решил применить к мужчине принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторной психиатрической помощи. Лечение проведут в принудительном порядке по месту отбывания наказания.

Напомним, на Буковине задержали российских агентов, которые хотели взорвать наряд правоохранителей. Для этого они осуществили фейковый вызов на "102".

Еще одного агента РФ задержали в Хмельницком сотрудники СБУ. Мужчина планировал совершить теракт возле пунктов базирования Сил обороны на территории города.