Військовий погрожував підірвати суд в Одесі — який вирок отримав

Молоток судді. Фото: LexInform

В Одесі судили військовослужбовця, який збрехав про замінування приміщення суду. Чоловік пояснив, що був п'яний, коли телефонував до поліції.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У жовтні 2024 року військовий повідомив поліцію про замінування приміщення Малиновського районного суду в Одесі. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Чотириповерхову будівлю перевірили, але вибухівки не знайшли.

В суді чоловік свою провину повністю визнав та щиро розкаявся. Він пояснив, що перебував у стані алкогольного сп'яніння, коли зателефонував до поліції та повідомив, що підірве Малиновський районний суд Одеси. Після цього, за словами обвинуваченого, приїхали працівники поліції та затримали його. На момент вчинення кримінального правопорушення він був військовослужбовцем та перебував у відпустці.

Судово-психіатрична експертиза виявила у чоловіка ознаки "легкої розумової відсталості зі значними порушеннями поведінки, які вимагають догляду та лікувальних заходів". Відтак підтвердили, що чоловік не був здатний повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Вирок суду

Суд вирішив визнати обвинуваченого винним. За цей злочин йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Разом з тим, чоловіка у 2023 році також засудили до умовного покарання за крадіжку грошей і документів у своєї співмешканки. Відповідно, за сукупністю вироків строк покарання становить 5 років та один місяць тюрми.

Крім того, суд вирішив застосувати до чоловіка примусові заходи медичного характеру у вигляді амбулаторної психіатричної допомоги. Лікування проведуть у примусовому порядку за місцем відбування покарання.

Нагадаємо, на Буковині затримали російських агентів, які хотіли підірвати наряд правоохоронців. Для цього вони здійснили фейковий виклик на "102".

Ще одного агента РФ затримали у Хмельницькому співробітники СБУ. Чоловік планував зробити теракт біля пунктів базування Сил оборони на території міста.