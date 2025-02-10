Избила пожилую одесситку в офисе

Полицейский заполняет протокол. Фото иллюстративное: издание "galka".

В Пересипском районе в офисе одной из политических партий произошел конфликт между 56-летней работницей офиса и 72-летней посетительницей. От словесной перепалки женщины перешли к рукоприкладству. После инцидента обе участницы написали заявления в полицию.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Как позже выяснилось, посетительница является педагогом со стажем, кроме этого она мать погибшего военного. Женщина обратилась в офис политической организации, где ей пообещали предоставить соглашение на медицинское обслуживание в одной из частных клиник. Однако столкнулась с хамством и агрессией со стороны работницы.

Полиция открыла дело

В отдел полиции поступили заявления от обеих женщин. По данному факту дознаватели начали два производства по признакам части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины, квалифицирующей умышленно легкое телесное повреждение. Виновному будет грозить 850 гривен штрафа или общественные работы на срок до двухсот часов, или даже до одного года исправительных работ.

Общественный резонанс

Об этом инциденте на своей страничке в Facebook написала директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич. Она заявила, что на ее сотрудницу идет давление со стороны организации.

"Человек на грани повторного инсульта, она при мне сегодня дважды едва не потеряла сознание. Оставьте ее в покое", — написала по этому поводу Елена Буйневич.

В ходе расследования правоохранители будут устанавливать обстоятельства конфликта, его причину и степень тяжести полученных сторонами телесных повреждений.

Напомним, недавно мы писали о женщине, которая упала с девятого этажа. А также об одесситках, которые поджигали авто на заказ.