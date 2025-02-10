Побила літню одеситку в офісі

Поліцейський заповнює протокол. Фото ілюстративне: видання "galka".

У Пересипському районі в офісі однієї з політичних партій стався конфлікт між 56-річною працівницею офісу і 72-річною відвідувачкою. Зі словесної перепалки жінки перейшли до рукоприкладства. Після інциденту обидві учасниці написали заяви до поліції.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Як пізніше з'ясувалося, відвідувачка є освітянкою зі стажем, окрім цього вона мати загиблого військового. Жінка звернулася до офісу політичної організації, де їй пообіцяли надати угоду на медичне обслуговування в одній із приватних клінік. Проте зіткнулася з хамством та агресією з боку працівниці.

Поліція відкрила справу

До відділу поліції надійшли заяви від обох жінок. За цим фактом дізнавачі розпочали два провадження за ознаками частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України, яка кваліфікує умисне легке тілесне ушкодження. Винному загрожуватиме 850 гривень штрафу або громадські роботи на строк до двохсот годин, або навіть до одного року виправних робіт.

Суспільний резонанс

Про цей інцидент на своїй сторінці у Facebook написала директорка департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич. Вона заявила, що на її співробітницю тиснуть з боку організації.

"Людина на межі повторного інсульту, вона при мені сьогодні двічі ледь не втратила свідомість. Залиште її в спокої", — написала з цього приводу Олена Буйневич.

Під час розслідування правоохоронці встановлюватимуть обставини конфлікту, його причину і ступінь тяжкості отриманих сторонами тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жінку, яка впала з дев'ятого поверху. А також про одеситок, які підпалювали авто на замовлення.