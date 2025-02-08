Падіння жінки з дев’ятого поверху в Чорноморську

Машина екстреної допомоги біля будинку. Фото ілюстративне: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області

Сьогодні, 8 лютого, близько 8:00 у Чорноморську, що на Одещині сталася трагічна подія. Сьогодні вранці жінка випала з вікна багатоповерхівки і загинула на місці. На місці працює поліція.

Про це у суботу, 8 лютого, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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У Чорноморську жінка випала з вікна

За їхньою інформацією 50-річна місцева жителька випала з вікна сходового майданчика на дев’ятому поверсі багатоповерхового будинку. Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці опитують свідків та сусідів, щоб з'ясувати, що саме призвело до падіння – нещасний випадок, самогубство чи можливий злочин.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція закликає громадян повідомляти будь-яку інформацію, що може допомогти у встановленні обставин трагедії.

Нагадаємо, на одній із залізничних станцій Одеси чоловік отримав тяжкі травми, потрапивши під теплотяг. Також ми писали, що на півдні Одещини у Дунайських портах потонув моряк.