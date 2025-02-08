Падение женщины с девятого этажа в Черноморске с девятого этажа

Машина экстренной помощи возле дома. Фото иллюстративное: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области

Сегодня, 8 февраля, около 8:00 в Черноморске Одесской области произошло трагическое событие. Сегодня утром женщина выпала из окна многоэтажки и погибла на месте. На месте работает полиция.

Об этом в субботу, 8 февраля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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В Черноморске женщина выпала из окна

По их информации 50-летняя местная жительница выпала из окна лестничной площадки на девятом этаже многоэтажного дома. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители опрашивают свидетелей и соседей, чтобы выяснить, что именно привело к падению — несчастный случай, самоубийство или возможное преступление.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события и внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований. Полиция призывает граждан сообщать любую информацию, которая может помочь в установлении обстоятельств трагедии.

Напомним, на одной из железнодорожных станций Одессы мужчина получил тяжелые травмы, попав под тепловоз. Также мы писали, что на юге Одесской области в Дунайских портах утонул моряк.