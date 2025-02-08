В Ренійському порту втопився моряк: тривають пошуки

Водолази шукають моряка на Одещині. Фото ілюстративне: ДСНС

На Одещині рятувальники розгорнулися пошукові роботи через зникнення моряка у водах Дунаю. Водолази вже обстежили кілька тисяч квадратних метрів, але чоловіка досі не знайшли.

Про це у суботу, 8 лютого повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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В Ізмаїлі потонув моряк

Відомо, що інцидент трапився на судні під українським прапором, яке було пришвартоване до причалу ще у четвер, 6 лютого. За попередньою інформацією очевидців, близько 10:00 ранку моряк опинився у воді та почав кликати на допомогу. Члени екіпажу почули його крики, однак врятувати чоловіка не встигли — він швидко зник під водою, імовірно, через сильну течію Дунаю.

Водолаз йде на пошуки зниклого моряка на Одещині. Фото: ДСНС

Пошукові роботи на річці Дунай

Вчора вдень водолазне відділення розпочало пошукові роботи на річці Дунай біля вулиці Дунайської. Було обстежено 5000 квадратних метрів берегової лінії та поверхні води, а також 600 квадратних метрів дна річки. Однак зниклого моряка так і не знайшли.

Пошукові роботи продовжуються і сьогодні. Правоохоронці тим часом встановлюють усі обставини трагедії, щоб з’ясувати, чи міг інцидент бути наслідком нещасного випадку або чи є інші підозрілі фактори.

Пошуки боцмана, який упав у воду в Ізмаїльському порту. Фото: ДСНС

Жителів району закликають бути обережними на водоймах і прибережних зонах, особливо за умов сильної течії.

Нагадаємо, воротар Чорноморця ледь не загинув від ракетного удару по Одесі. Також ми повідомляли, що на Одещині військовий напідпитку збив на автівці мотоцикліста, після чого побив його та забрав транспортний засіб.