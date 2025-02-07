Легіонер Чорноморця ледь не загинув в Одесі - деталі

Чиджоке Кінгслі Аніагбосо. Фото: Sport.ua

Відомий воротар Чорноморця Чиджоке Кінгслі Аніагбосо знаходився у готелі Брістоль під час ракетного удару по ньому 31 січня. На щастя, спортсмен не постраждав.

Про це повідомляє видання "Sport.ua".

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У цьому готелі вже багато років поспіль зупиняються легіонери Чорноморця. Наприкінці січня Чиджоке Аніагбосо оформлював в Одесі необхідні для воз’єднання з командою документи. Нігерійський футболіст перебував у своєму номері у той момент, коли прилетіла ракета. Але, на щастя, від надпотужних ударів 20-річний спортсмен дивом не постраждав.

"Хочу сказати вам, хлопці, що я в порядку, – сказав він. – Я був у Брістолі, коли його було пошкоджено. В нього прилетіла ракета, однак зі мною все гаразд." — розповів Чижиоке Аніагбосо після удару.

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