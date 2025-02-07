Легионер Черноморца едва не погиб в Одессе - детали

Чиджоке Кингсли Аниагбосо. Фото: Sport.ua

Известный вратарь "Черноморца" Чиджоке Кингсли Аниагбосо находился в отеле "Бристоль" во время ракетного удара по нему 31 января. К счастью, спортсмен не пострадал.

Об этом сообщает издание Sport.ua.

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В этом отеле уже много лет подряд останавливаются легионеры Черноморца. В конце января Чиджоке Аниагбосо оформлял в Одессе необходимые для воссоединения с командой документы. Нигерийский футболист находился в своем номере в тот момент, когда прилетела ракета. Но, к счастью, от сверхмощных ударов 20-летний спортсмен чудом не пострадал.

"Хочу сказать вам, ребята, что я в порядке. Я был в "Бристоле", когда он был поврежден. В него прилетела ракета, однако со мной все в порядке", — рассказал Чижиоке Аниагбосо после удара.

Напомним, недавно мы писали о том, на сколько продлило свой контракт "Динамо". А также о том, почему испанские клубы объединились против "Реала".