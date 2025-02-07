Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Вратарь Черноморца едва не погиб от ракетного удара по Одессе arrow

Вратарь Черноморца едва не погиб от ракетного удара по Одессе

7 февраля 2025 16:00
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Легионер Черноморца едва не погиб в Одессе - детали
Чиджоке Кингсли Аниагбосо. Фото: Sport.ua
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Известный вратарь "Черноморца" Чиджоке Кингсли Аниагбосо находился в отеле "Бристоль" во время ракетного удара по нему 31 января. К счастью, спортсмен не пострадал.

Об этом сообщает издание Sport.ua.

Читайте также:

Подробности

В этом отеле уже много лет подряд останавливаются легионеры Черноморца. В конце января Чиджоке Аниагбосо оформлял в Одессе необходимые для воссоединения с командой документы. Нигерийский футболист находился в своем номере в тот момент, когда прилетела ракета. Но, к счастью, от сверхмощных ударов 20-летний спортсмен чудом не пострадал.

"Хочу сказать вам, ребята, что я в порядке. Я был в "Бристоле", когда он был поврежден. В него прилетела ракета, однако со мной все в порядке", — рассказал Чижиоке Аниагбосо после удара.

Напомним, недавно мы писали о том, на сколько продлило свой контракт "Динамо". А также о том, почему испанские клубы объединились против "Реала".

Одесса футбол Черноморец Новости Одессы война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама