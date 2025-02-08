В Ренийском порту утонул моряк: продолжаются поиски

На Одесчине в водах Дуная утонул моряк — детали трагедии
В Одесской области спасатели развернули поисковые работы из-за исчезновения моряка в водах Дуная. Водолазы уже обследовали несколько тысяч квадратных метров, но мужчину до сих пор не нашли.
Об этом в субботу, 8 февраля сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
В Измаиле утонул моряк
Известно, что инцидент произошел на судне под украинским флагом, которое было пришвартовано к причалу еще в четверг, 6 февраля. По предварительной информации очевидцев, около 10:00 утра моряк оказался в воде и начал звать на помощь. Члены экипажа услышали его крики, однако спасти мужчину не успели — он пропал под водой, вероятно, из-за сильного течения Дуная.
Поисковые работы на реке Дунай
Вчера днем водолазное отделение начало поисковые работы на реке Дунай возле улицы Дунайской. Было обследовано 5000 квадратных метров береговой линии и поверхности воды, а также 600 квадратных метров дна реки. Однако пропавшего моряка так и не нашли.
Поисковые работы продолжаются и сегодня. Правоохранители тем временем устанавливают все обстоятельства трагедии, чтобы выяснить, мог ли инцидент быть следствием несчастного случая или есть другие подозрительные факторы.
Жителей района призывают быть осторожными на водоемах и прибрежных зонах, особенно в условиях сильного течения.
Напомним, вратарь Черноморца едва не погиб от ракетного удара по Одессе. Также мы сообщали, что в Одесской области военный навеселе сбил на машине мотоциклиста, после чего избил его и забрал транспортное средство.
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