Військовий побив чоловіка та відібрав в нього мотоцикл на Одещині

Військовий на фронті. Фото: Мілітарний

Військовий напідпитку збив на автівці мотоцикліста, після чого побив його та забрав транспортний засіб. Потерпілий подав позов до суду, через що службовцю загрожує 5 років позбавлення волі.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий із товаришем, випивши 5 літрів пива і 2 літра вина, сбили мотоцикліста у Біляївському районі, після чого нанесли йому тілесні ушкодження й вимагали гроші на ремонт своєї автівки. Крім того, чоловіки відібрали транспорт постраждалого, заявивши, що не повернуть його, доки той не дасть їм кошти. Усі ці події були зафіксовані на камеру відеофіксації в машині обвинуваченого, що й допомогло слідчим отримати речові докази.

Яке покарання загрожує

Військового визнали винними за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом із застосуванням насильства). За скоєне суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Нагадаю, ми писали про суд над чоловіком, який збіг від ТЦК. А також про мобілізованого, який подав позов через військовий квиток.