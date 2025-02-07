Военный избил мужчину и отобрал у него мотоцикл в Одесской области

Военный на фронте. Фото: Милитарный

Военный в нетрезвом состоянии сбил на машине мотоциклиста, после чего избил его и забрал транспортное средство. Пострадавший подал иск в суд, из-за чего служащему грозит 5 лет лишения свободы.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Подробности дела

Военный со своим товарищем, выпив 5 литров пива и 2 литра вина, сбили мотоциклиста в Беляевском районе, после чего нанесли ему телесные повреждения и требовали деньги на ремонт своей машины. Кроме того, мужчины отобрали транспорт пострадавшего, заявив, что не вернут его, пока тот не даст им средства на ремонт. Все эти события были зафиксированы на камеру в машине обвиняемого, что и помогло следователям получить вещественные доказательства.

Какое наказание грозит

Военного признали виновными по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством с применением насилия). За содеянное суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомню, мы писали о суде над мужчиной, который сбежал от ТЦК. А также о мобилизованном, который подал иск из-за военного билета.