На станції "Одеса – Мала" чоловік потрапив під теплотяг

Місце, де чоловік потрапив під поїзд в Одесі. Фото: Нацполіція

Пізно ввечері 7 лютого на одній із залізничних станцій Одеси сталася надзвичайна подія. Чоловік отримав тяжкі травми, потрапивши під теплотяг. Наразі поліція з'ясовує всі обставини інциденту.

Про це у суботу, 8 лютого, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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В Одесі чоловік потрапив під поїзд

Інцидент стався на залізничній станції "Одеса — Мала". За попередніми даними, мешканець району перебував біля платформи безпосередньо на коліях і не реагував на попереджувальні сигнали машиніста теплотяга.

Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося. Чоловіка негайно госпіталізували, але травма виявилася настільки серйозною, що лікарям довелося ампутувати йому руку.

Відкрито кримінальне провадження

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції провела огляд місця події. Відомості про інцидент вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень. Наразі триває слідство під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Нагадаємо, на Одещині рятувальники шукають боцмана судна, який зник у водах Дунаю. Також сьогодні річниця обстрілу Одеси, коли окупанти поцілили в коледж та знищили декілька будинків.