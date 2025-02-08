На станции "Одесса - Малая" мужчина попал под тепловоз

Место, где мужчина попал под поезд в Одессе. Фото: Нацполиция

Поздно вечером 7 февраля на одной из железнодорожных станций Одессы произошло чрезвычайное происшествие. Мужчина получил тяжелые травмы, попав под тепловоз. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Об этом в субботу, 8 февраля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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В Одессе мужчина попал под поезд

Инцидент произошел на железнодорожной станции "Одесса — Малая". По предварительным данным, житель района находился возле платформы непосредственно на путях и не реагировал на предупредительные сигналы машиниста тепловоза.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Мужчину немедленно госпитализировали, но травма оказалась настолько серьезной, что врачам пришлось ампутировать ему руку.

Открыто уголовное производство

Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции провела осмотр места происшествия. Сведения об инциденте уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к тяжким телесным повреждениям. Сейчас идет следствие под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы.

Напомним, в Одесской области спасатели ищут боцмана судна, который исчез в водах Дуная. Также сегодня годовщина обстрела Одессы, когда оккупанты попали в колледж и уничтожили несколько домов.