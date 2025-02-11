Незаконно збував автівки в Одесі

Затриманий із поліцією. Фото: головне управління національної поліції в Одеській області

Чоловік ввозив на територію України автівки у спрощеному порядку, нібито на потреби військових частин та благодійних організацій. Проте потім продавав їх на спеціалізованих онлайн-сервісах.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

43-річний киянин за спрощеною процедурою, під видом гуманітарки ввозив на територію України машини з Європи, але потім їх продавав. В Одесі підозрюваний призначив зустріч одному із клієнтів, на якій збув йому Audi та два Mitsubishi за 16 тисяч 100 доларів. Під час укладання угоди правоохоронці затримали ділка і вилучили в нього незаконно отримані гроші та щойно продані автівки.

Яке покарання загрожує

Поліцейські затримали чоловіка за підозрою у статті 208 Кримінального процесуального кодексу України (продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану). Цей злочин карається позбавленням волі на строк до семи років з конфіскацією майна. Суд обрав ділку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 605 тисяч гривень.

Нагадаю, ми писали про військового, який погрожував підірвати суд, а також про бійку з матір'ю загиблого військового.

