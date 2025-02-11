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Скандал на Привозі — одесити намагалися завадити затриманню

11 лютого 2025 14:10
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Силове затримання в Одесі - деталі
ТЦ "Новий привоз". Фото ілюстративне: Державна служба України з питань праці
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Одесі затримали чоловіка і силою посадили його в мікроавтобус. Поруч були люди у військовій формі та поліцейські, а перехожі жінки намагалися заступитися за чоловіка, якого тягли до машини.

Таке відео сьогодні поширили соціальними мережами.

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Подробиці інциденту

Як видно з опублікованого в мережі відео, один із людей у цивільному, який допомагав поліції, мав при собі ніж у чохлі. Арешт проводили поліцейські, а поруч перебували люди у військовій формі, можливо ТЦК. Перехожі жінки намагалися заступитися за чоловіка, якого тягли в машину.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який продавав гуманітарні машини, а також про біженку, яку підозрюють у вбивстві трьох своїх дітей.

Одеса поліція Новини Одеси ТЦК та СП затримання
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