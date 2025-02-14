Задержали вагнеровцев в Молдове - подробности

Полицейские с одним из задержанных. Фото: Национальная полиция Украины

Украинские и молдавские полицейские задержали наемников "Вагнера", которые принимали участие в вооруженной агрессии со стороны РФ. Трое из них оказались гражданами Молдовы, которые получали награды и медали от военного руководства России.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

Для этой операции с кодовым наименованием "Мстители" привлекли более 200 полицейских, которые провели более 50 обысков по местам проживания и регистрации фигурантов. Изъяли документы, компьютерную технику и мобильные телефоны с переписками, которые содержат информацию о вербовке и условиях прохождения службы в ЧВК "Вагнер". Подозреваемые с 2014 по 2023 годы участвовали в битве за Донецкий аэропорт, захвате Бахмута, создании "Дебальцевского котла", воевали на стороне батальона "Сомали" и других вооруженных формирований "ДНР" и России. Задержанные — только первые из 85 идентифицированных оперативными подразделениями украинской полиции граждан Молдовы, которые принимали участие в войне на стороне РФ.

Какое наказание грозит

Следователи Молдовы сообщили задержанным о подозрении по ст. 141 п. 1 Уголовного кодекса Республики Молдова, (участие наемника в вооруженном конфликте, военных или других насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя или на нарушение территориальной целостности государства). За это фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о задержании на одесском Привозе. А также о беженке из Одессы, которую подозревают в убийстве двух своих детей.