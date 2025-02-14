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Підліток з Одеси підпалив авто військового на замовлення

14 лютого 2025 16:08
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Одеський юнак підпалив автівку військового
Спалена автівка. Фото: Головне управління національної поліції в Одеській області
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Одесит 14 років підпалив позашляховик військового на замовлення російських спецслужб. СБУ викрила підлітка, через що йому тепер загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Jeep Patriot службовця хлопцю указав так званий куратор, який завербував підлітка, запропонувавши йому "легкий заробіток", коли він шукав роботу в інтернеті. За підпал автівки юнакові обіцяли переказати гроші. Утім, оплату за свої старання він так і не отримав. Правоохоронці провели за місцем мешкання фігуранта обшук та вилучили речові докази, що мають значення у справі.

Яке покарання загрожує

Поліція перевіряє причетність хлопця до аналогічних випадків. Через підозру у державній зраді (ст.111 Кримінального кодексу України) підлітку загрожує від 12 до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суд над дружиною ексдепутата Ігоря Маркова. А також про чоловіка, який шпигував за українською ППО.

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