Одеський юнак підпалив автівку військового

Спалена автівка. Фото: Головне управління національної поліції в Одеській області

Одесит 14 років підпалив позашляховик військового на замовлення російських спецслужб. СБУ викрила підлітка, через що йому тепер загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Jeep Patriot службовця хлопцю указав так званий куратор, який завербував підлітка, запропонувавши йому "легкий заробіток", коли він шукав роботу в інтернеті. За підпал автівки юнакові обіцяли переказати гроші. Утім, оплату за свої старання він так і не отримав. Правоохоронці провели за місцем мешкання фігуранта обшук та вилучили речові докази, що мають значення у справі.

Яке покарання загрожує

Поліція перевіряє причетність хлопця до аналогічних випадків. Через підозру у державній зраді (ст.111 Кримінального кодексу України) підлітку загрожує від 12 до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суд над дружиною ексдепутата Ігоря Маркова. А також про чоловіка, який шпигував за українською ППО.