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Шпионил за украинской ПВО — спецслужбы задержали одессита

5 февраля 2025 12:45
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одессита подозревают в госизмене
Задержание подозреваемого. Фото: Одесская областная прокуратура
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Одессита подозревают в сотрудничестве с военной разведкой РФ. Мужчине инкреминируют государственную измену, за что он может получить от пятнадцати лет до пожизненного срока в тюрьме.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

Подозреваемый собирал актуальную информацию о расположении подразделений штурмовой бригады Национальной полиции "Ярость" и фиксировал места дислокации мобильных огневых групп ПВО. Собранные данные информатор передавал через черновики в электронных ящиках почтовых сервисов для дальнейшей корректировки вражеских ударов. Одессита задержали в конце августа 2024 года во время выполнения задания.

Какое наказание грозит

Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 111 Уголовного Кодекса Украины, а именно в государственной измене. Ему грозит от пятнадцати лет до пожизненного срока в тюрьме с конфискацией имущества.

Напомним, мы писали о мужчине, который наблюдал за кораблями ВСУ. А также о шпионе, который выдавал себя за девушку.

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