СБУ задержала шпиона ФСБ в Одессе — детали

Задержанный в Одессе шпион. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила агента ФСБ, который собирал секретные данные об украинских военных кораблях в Черном море. Его деятельность могла помочь россиянам нанести точные удары по украинской обороне.

Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщили в Управлении СБ Украины в Одесской области.

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Известно, что мужчина разведывал расположение и маршруты кораблей Военно-Морских сил ВСУ вблизи одесского порта. По информации СБУ, враг планировал использовать эти данные для подготовки ракетных ударов и атак дронами-камикадзе. Для этого агент получил дополнительное задание — выявить огневые позиции украинской противовоздушной обороны.

"Злоумышленник объезжал побережье Одессы на собственном авто, скрыто фотографировал военные объекты и фиксировал их геолокации. Собранную информацию он передавал своему куратору из ФСБ через мессенджеры", — сообщили в СБУ.

Агента РФ задержали по месту жительства. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон и компьютер, которые использовались для передачи разведданных российским спецслужбам.

Искал подработку

По данным следствия, шпионом оказался 37-летний безработный одессит. Он попал в поле зрения ФСБ, когда искал быстрый заработок в Telegram. Ему предложили собирать информацию о военных объектах Украины в обмен на денежное вознаграждение.

Что грозит за шпионаж

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. За совершенное преступление ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области агент ФСБ, чтобы не вызвать подозрений, притворялся девушкой и фотографировал военные объекты. Также правоохранители задержали 19-летнего жителя города Татарбунары, который по собственной инициативе сотрудничал со спецслужбами РФ.