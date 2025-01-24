В Одеській області затримали російського шпигуна

Правоохоронці затримали шпигуна. Фото: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали 19-річного жителя міста Татарбунари, який з власної ініціативи співпрацював зі спецслужбами РФ. Молодик передавав ворогу дані про розташування українських військових об’єктів, техніки та особового складу.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі співпраці з ворогом

За даними слідства, агент отримував завдання від російського куратора через месенджери. За дорученням він фотографував, знімав відео та передавав координати розташування військових об’єктів на території Одеської та Миколаївської областей. Для розвідзавдань на Миколаївщині він залучив 15-річного знайомого, що стало підставою для додаткової кваліфікації злочину.

Його вдалося затримати в Одесі під час виконання чергового завдання. У телефоні виявили докази протиправної діяльності.

Яке покарання загрожує

Злочинцю повідомили про підозру в державній зраді. Йому загрожує покарання за ч. 2 ст. 111 КК України, що передбачає позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області затримали шпигуна, який видавав себе за жінку.

Також в Одесі викрили агентурну мережу ФСБ. Її учасники шпигували за волонтерами та представниками міжнародних організацій.