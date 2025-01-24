В Одесской области задержали российского шпиона

Правоохранители задержали шпиона. Фото: Одесская областная прокуратура

Правоохранители задержали 19-летнего жителя города Татарбунары, который по собственной инициативе сотрудничал со спецслужбами РФ. Молодой человек передавал врагу данные о расположении украинских военных объектов, техники и личного состава.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали сотрудничества с врагом

По данным следствия, агент получал задания от российского куратора через мессенджеры. По поручению он фотографировал, снимал видео и передавал координаты расположения военных объектов на территории Одесской и Николаевской областей. Для разведзаданий на Николаевщине он привлек 15-летнего знакомого, что стало основанием для дополнительной квалификации преступления.

Его удалось задержать в Одессе во время выполнения очередного задания. В телефоне обнаружили доказательства противоправной деятельности.

Какое наказание грозит

Преступнику сообщили о подозрении в государственной измене. Ему грозит наказание по ч. 2 ст. 111 УК Украины, предусматривающей лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области задержали шпиона, который выдавал себя за женщину.

Также в Одессе разоблачили агентурную сеть ФСБ. Ее участники шпионили за волонтерами и представителями международных организаций.