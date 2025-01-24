Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Срок за фотошпионаж — парень с Одесчины сядет на пожизненное arrow

Срок за фотошпионаж — парень с Одесчины сядет на пожизненное

24 января 2025 10:53
Рвачова Анастасия - редактор
В Одесской области задержали российского шпиона
Правоохранители задержали шпиона. Фото: Одесская областная прокуратура
Рвачова Анастасия - редактор

Правоохранители задержали 19-летнего жителя города Татарбунары, который по собственной инициативе сотрудничал со спецслужбами РФ. Молодой человек передавал врагу данные о расположении украинских военных объектов, техники и личного состава.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

Детали сотрудничества с врагом

По данным следствия, агент получал задания от российского куратора через мессенджеры. По поручению он фотографировал, снимал видео и передавал координаты расположения военных объектов на территории Одесской и Николаевской областей. Для разведзаданий на Николаевщине он привлек 15-летнего знакомого, что стало основанием для дополнительной квалификации преступления.

Его удалось задержать в Одессе во время выполнения очередного задания. В телефоне обнаружили доказательства противоправной деятельности.

Какое наказание грозит

Преступнику сообщили о подозрении в государственной измене. Ему грозит наказание по ч. 2 ст. 111 УК Украины, предусматривающей лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области задержали шпиона, который выдавал себя за женщину.

Также в Одессе разоблачили агентурную сеть ФСБ. Ее участники шпионили за волонтерами и представителями международных организаций.

 

Одесса российские войска шпионаж Одесская область ФСБ Криминал преступление війна

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:09 Помощь в 5,4 тыс. грн — какие условия программы "Прихисток"

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

11:02 Успеть до 1 мая — какой документ нужно предоставить налоговой

10:54 Недвижимость на Закарпатье — что происходит с ценами на жилье

10:53 Срок за фотошпионаж — парень с Одесчины сядет на пожизненное

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:43 Деньги на "благотворительность" — в Киеве судили мошенницу

10:35 Бельгия против Украины сыграет с новым главным тренером — кто это

10:30 Чиновнику из Днепра объявили подозрение в растрате 9,2 млн грн

10:23 Зеленский отреагировал на российскую дроновую атаку по Украине

10:21 Усиленная опасность — РФ увеличила присутствие в Черном море

11:09 Помощь в 5,4 тыс. грн — какие условия программы "Прихисток"

11:02 Успеть до 1 мая — какой документ нужно предоставить налоговой

10:54 Недвижимость на Закарпатье — что происходит с ценами на жилье

10:53 Срок за фотошпионаж — парень с Одесчины сядет на пожизненное

10:43 Деньги на "благотворительность" — в Киеве судили мошенницу

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:35 Бельгия против Украины сыграет с новым главным тренером — кто это

10:30 Чиновнику из Днепра объявили подозрение в растрате 9,2 млн грн

10:23 Зеленский отреагировал на российскую дроновую атаку по Украине

10:21 Усиленная опасность — РФ увеличила присутствие в Черном море

10:17 Динамо решило дольше просматривать Окона, ведь его едва не украли

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Text

21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Text

17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

Text

08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать