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Видавав себе за жінку — на Одещині затримали шпигуна РФ

17 січня 2025 13:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Російський шпигун на Одещині прикидався жінкою
Російський шпигун прикидався жінкою. Фото: Одеська прокуратура
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Ізмаїлі затримали 26-річного безробітного. Слідство вважає, що він шпигував для російських спецслужб. Аби не викликати підозр, агент прикидався дівчиною.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та СБУ у п'ятницю, 17 січня. 

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Що відомо

За даними слідчих, молодик шукав у Telegram пропозиції "легкого" заробітку. На нього вийшли російські спецслужби й запропонували гроші за інформацію про об'єкти Сил оборони. Агент мав збирати дані про пункти базування ЗСУ, Служби безпеки та прикордонників у Ізмаїлі.  

Шпигун відростив довге волосся й у жіночому одязі ходив містом, приховано фотографуючи військові об'єкти. Фото, текстові повідомлення та позначки на електронних картах він передавав куратору з РФ. 

Що загрожує агенту

Молодика затримали за місцем проживання. Його взяли під варту без права застави. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, на Одещині судитимуть фельдшера "швидкої допомоги". Він наводив на регіон російські ракети. Також в Одесі викрили агентурну мережу ФСБ. Її учасники шпигували за волонтерами та представниками міжнародних організацій.

СБУ Одеса шпигунство Одеська область прокуратура Колаборант

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