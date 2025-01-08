На Одещині фельдшер швидкої наводив російські ракети

СБУ затримала фельдшера "швидкої". Фото: СБУ

Фельдшер станції екстреної медичної допомоги в Одеській області коригував ракетно-дронові атаки на місто. Обвинувальний акт щодо нього вже скерували до суду. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та СБУ у середу, 8 січня.

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Шпигун на "швидкій"

За даними слідства, 39-річний медик вирішив допомагати ворогові з власної ініціативи. За це він розраховував на посаду в окупаційній адміністрації у разі захоплення Одещини росіянами. Чоловік під час викликів "швидкої" до прибережної зони збирав інформацію про розташування особового складу та кораблів морської охорони, а також локації сил ППО в Ізмаїльському районі. Також він мав слідкувати за суднами у місцевому порті та повідомляти, які вантажі вони перевозять.

Отримані дані шпигун позначав на гугл-карті, а потім відправляв скриншоти куратору з ФСБ.

Що загрожує агенту

Фельдшера затримали. Його обвинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану. Максимальне покарання, передбачене за цей злочин — довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Миколаєві засудили двох жінок, які очолювали окупаційні адміністрації у своїх громадах. Також в Одесі викрили агентурну мережу ФСБ.