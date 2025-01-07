На Миколаївщині винесли вироки жінкам, які працювали на окупанта

Молоток судді та кайданки. Фото: ілюстративна/Судова влада

Дві мешканки Миколаївської області після захоплення частини регіону російськими окупантами пішли до них працювати. Їх призначили очолювати місцеву адміністрацію. Український суд заочно виніс жінкам вироки.

Про це повідомили в управлінні СБУ у Миколаївській області у вівторок, 7 січня.

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Посади за лояльність

Йдеться про мешканок Баштанського району 48 та 64 років. Після окупації району вони очолили місцеві "старостинські округи". Колаборантки усіляко намагалися довести лояльність росіянам, за що отримали посади "голів селищних рад". На цих посадах вони змушували місцевих мешканців працювати на РФ та займалися агітацією на користь агресора.

Що вирішив суд

Жінок визнали винними у колабораційній діяльності. Кожна з них отримала по шість років ув'язнення з конфіскацією майна та забороною працювати в органах влади та місцевого самоврядування протягом п'ятнадцяти років. Наразі зрадниці перебувають на окупованій території.

Нагадаємо, в Україні судили колаборанта, який командував проросійськими бойовиками у Херсонській області. Також винесли вирок дезертиру з Одещини. Він обійняв посаду в окупаційній адміністрації Криму.