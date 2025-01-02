Колишній прикордонник з Одещини працює на окупантів у Криму

На Одещині повідомили про підозру зраднику. Фото: ілюстративне/Еспресо

Білгород-Дністровська спецпрокуратура повідомила про підозру колишньому прикордоннику. Після російської анексії Криму він залишив службу, а потім влаштувався на роботу до окупантів.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону у четвер, 2 січня.

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Історія зрадника

Фігурант очолював групу реєстраційної та паспортної роботи одного з прикордонних загонів. У травні 2014 року він не з’явився до розташування загону й з тих пір фактично ухиляється від служби. При цьому ніяких документів на звільнення чоловік не подавав. У лютому 2015 року колишній прикордонник виїхав до окупованого Криму. За даними слідства, він неодноразово намагався влаштуватися на роботу до структур РФ. А у грудні 2017 року став помічником призначеного росіянами "голови республіки Крим".

Що загрожує дезертиру

Чоловікові повідомили про підозру у дезертирстві та колабораціонізмі. Якщо суд визнає колишнього прикордонника винним, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, суд в Одесі виніс вирок Павлу Філіпчуку, якого російські загарбники призначили керівником міста Каховка. Також ми повідомляли, що син колишнього мера Одеси показав у Москві вкрадені з України картини.