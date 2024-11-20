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В Одесі винесли вирок йогу-колаборанту — що відомо

20 листопада 2024 11:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі винесли вирок російському гауляйтеру Каховки
Колаборант Павло Філіпчук. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Суд в Одесі виніс вирок Павлу Філіпчуку, якого російські загарбники призначили керівником міста Каховка. Колаборанта судили заочно, адже він перебуває на окупованій території.  

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Суворовського районного суду Одеси

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За матеріалами справи, Павло Філіпчук ще у 2021 році встановив контакти зі спецслужбами РФ під час візиту до окупованого Криму та Сочі. Після початку повномасштабного вторгнення він організував роздачу гуманітарної допомоги на зайнятій ворогом території Херсонщині нібито від імені російського керівництва. У квітні 2022 року окупанти призначили Павла Філіпчука керівником адміністрації Каховки. 

Суд визнав політика винним у колабораціонізмі та заочно засудив до п'ятнадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна. 

Що відомо про Павла Філіпчука

Павло Філіпчук народився на Львівщині, але більшу частину життя провів на Херсонщині. Він декілька разів обирався до Каховської міськради і Херсонської облради від Партії регіонів, "Опозиційного блоку" та "Опозиційної платформи — За життя". За даними проєкту ЧЕСНО, Філіпчука викривали на спробах підкупу виборців. 

Крім того, засуджений відомий як пропагандист індійських духовних практик і автор відеороликів про "просвітлення" й "рівновагу з космосом".  

Нагадаємо, на Харківщині судили директора Будинку культури, який проводив концерти під час окупації. Також на лаві підсудних опинився чоловік, який забезпечував трансляцію російських телеканалів на окупованій території.

Одеса війна Херсонська область Колаборант судові рішення

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