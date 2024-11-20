Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе вынесли приговор йогу-коллаборанту — что известно arrow

В Одессе вынесли приговор йогу-коллаборанту — что известно

20 ноября 2024 11:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе вынесли приговор российскому гауляйтеру Каховки
Коллаборант Павел Филипчук. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Суд в Одессе вынес приговор Павлу Филипчуку, которого российские захватчики назначили руководителем Каховки. Коллаборанта судили заочно, ведь он находится на оккупированной территории.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Суворовского районного суда Одессы.

Читайте также:

Перешел на сторону врага

По материалам дела, Павел Филипчук еще в 2021 году установил контакты со спецслужбами РФ во время визита в оккупированный Крым и Сочи. После начала полномасштабного вторжения он организовал раздачу гуманитарной помощи на занятой врагом территории Херсонщины якобы от имени российского руководства. В апреле 2022 года оккупанты назначили Павла Филипчука руководителем администрации Каховки.

Суд признал политика виновным в коллаборационизме и заочно приговорил к пятнадцати годам заключения с конфискацией имущества.

Что известно о Павле Филипчуке

Павел Филипчук родился во Львовской области, но большую часть жизни провел в Херсонской области. Он несколько раз избирался в Каховский горсовет и Херсонский облсовет от Партии регионов, "Оппозиционного блока" и "Оппозиционной платформы — За жизнь". По данным проекта ЧЕСНО, Филипчука разоблачали на попытках подкупа избирателей.

Кроме того, осужденный известен как пропагандист индийских духовных практик и автор видеороликов о "просветлении" и "равновесии с космосом".

Напомним, в Харьковской области судили директора Дома культуры, который проводил концерты во время оккупации. Также на скамье подсудимых оказался мужчина, обеспечивавший трансляцию российских телеканалов на оккупированной территории.

Одесса война Херсонская область Коллаборант судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:28 Путин готов к переговорам с Трампом, но есть нюанс, — Reuters

12:23 Еще одна категория мужчин получила право на отсрочку

11:59 В Одессе вынесли приговор йогу-коллаборанту — что известно

11:44 Вслед за США — западные страны закрыли посольства в Киеве

11:37 НБУ обновил валютные ограничения — что должны знать украинцы

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

11:34 Ночная атака ракет и дронов — сколько вражеских целей сбила ПВО

11:30 Отказ от службы по религиозным соображениям – что говорит закон

11:27 Проехать в Молдову из Одессы завтра будет сложно — причина

11:23 В Филадельфии напомнили о 1000 днях большой войны в Украине

11:22 Подработка для подростков в Польше — какие зарплаты у украинцев

12:28 Путин готов к переговорам с Трампом, но есть нюанс, — Reuters

12:23 Еще одна категория мужчин получила право на отсрочку

11:59 В Одессе вынесли приговор йогу-коллаборанту — что известно

11:44 Вслед за США — западные страны закрыли посольства в Киеве

11:37 НБУ обновил валютные ограничения — что должны знать украинцы

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

11:34 Ночная атака ракет и дронов — сколько вражеских целей сбила ПВО

11:30 Отказ от службы по религиозным соображениям – что говорит закон

11:27 Проехать в Молдову из Одессы завтра будет сложно — причина

11:23 В Филадельфии напомнили о 1000 днях большой войны в Украине

11:22 Подработка для подростков в Польше — какие зарплаты у украинцев

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Text

18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо