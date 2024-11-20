В Одессе вынесли приговор российскому гауляйтеру Каховки

Коллаборант Павел Филипчук. Фото: росСМИ

Суд в Одессе вынес приговор Павлу Филипчуку, которого российские захватчики назначили руководителем Каховки. Коллаборанта судили заочно, ведь он находится на оккупированной территории.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Суворовского районного суда Одессы.

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Перешел на сторону врага

По материалам дела, Павел Филипчук еще в 2021 году установил контакты со спецслужбами РФ во время визита в оккупированный Крым и Сочи. После начала полномасштабного вторжения он организовал раздачу гуманитарной помощи на занятой врагом территории Херсонщины якобы от имени российского руководства. В апреле 2022 года оккупанты назначили Павла Филипчука руководителем администрации Каховки.

Суд признал политика виновным в коллаборационизме и заочно приговорил к пятнадцати годам заключения с конфискацией имущества.

Что известно о Павле Филипчуке

Павел Филипчук родился во Львовской области, но большую часть жизни провел в Херсонской области. Он несколько раз избирался в Каховский горсовет и Херсонский облсовет от Партии регионов, "Оппозиционного блока" и "Оппозиционной платформы — За жизнь". По данным проекта ЧЕСНО, Филипчука разоблачали на попытках подкупа избирателей.

Кроме того, осужденный известен как пропагандист индийских духовных практик и автор видеороликов о "просветлении" и "равновесии с космосом".

Напомним, в Харьковской области судили директора Дома культуры, который проводил концерты во время оккупации. Также на скамье подсудимых оказался мужчина, обеспечивавший трансляцию российских телеканалов на оккупированной территории.