Бывший пограничник из Одесской области работает на оккупантов в Крыму

В Одесской области сообщили о подозрении предателю. Фото: иллюстративное/Эспрессо

Белгород-Днестровская спецпрокуратура сообщила о подозрении бывшему пограничнику. После российской аннексии Крыма он оставил службу, а затем устроился на работу к оккупантам.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона в четверг, 2 января.

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История предателя

Фигурант возглавлял группу регистрационной и паспортной работы одного из пограничных отрядов. В мае 2014 года он не явился в расположение отряда и с тех пор фактически уклоняется от службы. При этом никаких документов на увольнение мужчина не подавал. В феврале 2015 года бывший пограничник уехал в оккупированный Крым. По данным следствия, он неоднократно пытался устроиться на работу в структуры РФ. А в декабре 2017 года стал помощником назначенного россиянами "главы республики Крым".

Что угрожает дезертиру

Мужчине сообщили о подозрении в дезертирстве и коллаборационизме. Если суд признает бывшего пограничника виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, суд в Одессе вынес приговор Павлу Филипчуку, которого российские захватчики назначили руководителем Каховки. Также мы сообщали, что сын бывшего мэра Одессы показал в Москве украденные из Украины картины.