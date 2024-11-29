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Син ексмера Одеси показав у Москві вкрадені з України картини

29 листопада 2024 10:19
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Син колишнього мера Одеси презентував у Москві викрадені росіянами картини
Син ексмера Одеси Володимир Боделан (ліворуч) на відкритті виставки. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У столиці РФ відкрилася виставка робіт українського художника Альбіна Гавдзинського "Завжди Нова Каховка". Представлені картини російські окупанти незаконно вивезли з України, а презентував їх син колишнього мера Одеси Володимир Боделан.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Вкрадені картини

Виставка відкрилася у московському офісі корпорації "Транснефть", яка контролюється урядом РФ. Автор картин, народний художник України Альбін Гавдзинський, зображав будівельників Каховської ГЕС. Сам митець помер у 2014 році, а після початку повномасштабної війни окупанти вкрали його полотна з галереї у Новій Каховці й вивезли до РФ.

Зрадник з Одеси

Відкривали виставку керівник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо та "представник регіону при уряді РФ" Володимир Боделан. Останній — син колишнього мера Одеси Руслана Боделана й ексначальник одеського обласного управління ДСНС. В Україні його розшукують по справі про загибель людей під час подій 2 травня 2014 року. Слідство вважає, що тоді Боделан  заборонив пожежним екіпажам виїжджати до Будинку профспілок без його особистої команди. 

Раніше ми писали про те, як Володимир Боделан уник відповідальності в Україні та втік до окупованої РФ території. 

Зазначимо також, що одеський суд вже виніс два вироки Володимиру Сальдо — за державну зраду і за захоплення майна "Укрпошти". Зрадника засудили до п'ятнадцяти років ув'язнення.

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