Син колишнього мера Одеси презентував у Москві викрадені росіянами картини

Син ексмера Одеси Володимир Боделан (ліворуч) на відкритті виставки. Фото: росЗМІ

У столиці РФ відкрилася виставка робіт українського художника Альбіна Гавдзинського "Завжди Нова Каховка". Представлені картини російські окупанти незаконно вивезли з України, а презентував їх син колишнього мера Одеси Володимир Боделан.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Вкрадені картини

Виставка відкрилася у московському офісі корпорації "Транснефть", яка контролюється урядом РФ. Автор картин, народний художник України Альбін Гавдзинський, зображав будівельників Каховської ГЕС. Сам митець помер у 2014 році, а після початку повномасштабної війни окупанти вкрали його полотна з галереї у Новій Каховці й вивезли до РФ.

Зрадник з Одеси

Відкривали виставку керівник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо та "представник регіону при уряді РФ" Володимир Боделан. Останній — син колишнього мера Одеси Руслана Боделана й ексначальник одеського обласного управління ДСНС. В Україні його розшукують по справі про загибель людей під час подій 2 травня 2014 року. Слідство вважає, що тоді Боделан заборонив пожежним екіпажам виїжджати до Будинку профспілок без його особистої команди.

Раніше ми писали про те, як Володимир Боделан уник відповідальності в Україні та втік до окупованої РФ території.

Зазначимо також, що одеський суд вже виніс два вироки Володимиру Сальдо — за державну зраду і за захоплення майна "Укрпошти". Зрадника засудили до п'ятнадцяти років ув'язнення.